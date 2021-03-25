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السفيرة الأميركية من بعبدا: بحثنا أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات وأميركا أكدت التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

Lebanon 24
25-03-2021 | 11:14
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