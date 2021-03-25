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سلطنة عُمان تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة 8 مساء إلى الساعة 5 صباحاً من 28 آذار حتى 8 نيسان (وكالة الأنباء العُمانية)

Lebanon 24
25-03-2021 | 14:22
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