لبنان

وزني وقّع مرسوم نقل اعتماد إلى موازنة وزارة الصحة لتغطية كلفة شراء جرعات من استرازينيكا

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:05
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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لتغطية كلفة شراء مليون ونصف المليون جرعة من لقاح أسترازنيكا على أن تصل الشحنة الأولى من هذه الكمية في الأسبوع الأول من شهر نيسان.

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