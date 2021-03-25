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مريض بحاجة لبلاكيت دم من اي فئة ممكنة في مستشفى الزهراء. للاتصال: 947679-70

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:40
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مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة o+ في مستشفى الزهراء
lebanon 24
25/03/2021 19:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء انساني عاجل: المريضة كريستيان شيشا في مستشفى belle vue بحاجة ماسة لدم من فئة AB+ للاتصال\ 593050- 03
lebanon 24
25/03/2021 19:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة إلى فئة دم B+ للتبرع في مستشفى تل شيحا / مستشفى الخوري. للاتصال: 03.777284
lebanon 24
25/03/2021 19:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى الهيكلية بحاجة ماسة لدم من فئة AB+. للتبرع الرجاء الاتصال على 518653-70
lebanon 24
25/03/2021 19:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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