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مريض في الجامعة الاميركية بحاجة الى بلاكات دم، والنقليات مؤمنة. للتواصل: 898620-70

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:55
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مريض بحاجة إلى بلازما دم من فئة O+ من شخص كان قد تعافى من الكورونا.. للتبرع التوجه إلى بنك الدم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أو الإتصال على الرقم: 03456784
lebanon 24
25/03/2021 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة الى بلكات دم.. للتبرع النقل مؤمن ويرجى الاتصال على الرقم 70076971
lebanon 24
25/03/2021 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى الهيكلية بحاجة ماسة لدم من فئة AB+. للتبرع الرجاء الاتصال على 518653-70
lebanon 24
25/03/2021 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة لبلاكيت دم من اي فئة ممكنة في مستشفى الزهراء. للاتصال: 947679-70
lebanon 24
25/03/2021 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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