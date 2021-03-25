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الجزيرة عن وكالة نيو ترك بوست: إخلاء طائرتي ركاب في مطار إسطنبول بعد تهديد بوجود قنبلة

Lebanon 24
25-03-2021 | 18:17
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