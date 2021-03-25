أخبار عاجلة

الرئيس سعد الحريري يلتقي البطريرك الراعي في بكركي في هذه الأثناء

Lebanon 24
25-03-2021 | 19:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام في الرئاسة: لا صحة للمعلومات التي نشرت عن أن اجتماعاً كان سيعقد صباح اليوم في بكركي بين الرئيسين عون والحريري برعاية من البطريرك الراعي
lebanon 24
26/03/2021 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وصل الى بكركي ويلتقي البطريرك الراعي
lebanon 24
26/03/2021 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بكركي: نحن بحاجة لأشخاص بقامة وطنية كالبطريرك الراعي وتحدث غبطته عن موضوع الحياد وهو يريد ما يجمع وليس ما يفرّق
lebanon 24
26/03/2021 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي الرئيس أمين الجميل
lebanon 24
26/03/2021 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:34 | 2021-03-26
02:14 | 2021-03-26
02:03 | 2021-03-26
01:52 | 2021-03-26
01:50 | 2021-03-26
01:33 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website