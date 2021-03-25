الحريري من بكركي: لبيت دعوة من البطريرك إلى العشاء وتحدثنا عن المستجدات الحكومية وزيارة البطريرك مهمة للإستماع إلى وجهة نظره وسنستكمل الحديث بعد العشاء

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