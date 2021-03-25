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زعماء الاتحاد الأوروبي يعربون عن استعدادهم لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك

Lebanon 24
25-03-2021 | 20:08
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