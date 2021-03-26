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الخارجية الصينية تعلن فرض عقوبات على منظمات وأفراد في بريطانيا ردا على ما وصفته بأكاذيب عن إقليم شينجيانغ

Lebanon 24
26-03-2021 | 01:50
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