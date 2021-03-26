أخبار عاجلة

متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي

Lebanon 24
26-03-2021 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: اعتداءات الحوثيين جاءت لتؤكد رفضهم لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية
lebanon 24
26/03/2021 09:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون لسكاي نيوز عربية: نواصل عمليات مكافحة الإرهاب داخل اليمن وبالتالي سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد من داخل اليمن
lebanon 24
26/03/2021 09:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: الاعتداء نتج عنه حريق في أحد خزانات المحطة دون إصابات
lebanon 24
26/03/2021 09:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة السعودية: الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة وحدها بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بالعالم
lebanon 24
26/03/2021 09:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2021-03-26
06:41 | 2021-03-26
02:34 | 2021-03-26
02:14 | 2021-03-26
02:03 | 2021-03-26
01:52 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website