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متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي
Lebanon 24
26-03-2021
|
08:53
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