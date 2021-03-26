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الرئيس عون زار المجلس الدستوري وقدّم تصريحاً الى القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية استناداً الى القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠ حول الاثراء غير المشروع

Lebanon 24
26-03-2021 | 09:30
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