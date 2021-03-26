الرئيس عون زار المجلس الدستوري وقدّم تصريحاً الى القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية استناداً الى القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠ حول الاثراء غير المشروع

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