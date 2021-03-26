عون أكّد في اجتماع "الأعلى للدفاع" على ضرورة تمديد التعبئة العامة ودعا لتحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء "كورونا"

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