عون أعلن عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021 لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت على أن يتم توزيعها وفقاً للأصول

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