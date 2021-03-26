دياب في اجتماع "الأعلى للدفاع": في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمّن للعائلات دعماً مباشراً يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطّارة

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