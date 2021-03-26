"الأعلى للدفاع": تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ولهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة بعد سحبها

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