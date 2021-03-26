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المجلس الاعلى للدفاع: تقرير أعدته شركة "COMBILIFT" يشير إلى وجود مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني وتبين أنها نووية وعالية النقاوة

Lebanon 24
26-03-2021 | 13:02
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