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محتجون ينفذون في هذه الاثناء وقفة امام مصرف لبنان تحت عنوان لن ندفع الثمن مطالبين بـ"حقوق المودعين" (الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
26-03-2021
|
15:46
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