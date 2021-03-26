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لجنة كورونا الوزارية تقرر اغلاق البلد بشكل كامل من السبت الثالث من نيسان حتى صباح الثلاثاء في السادس من نيسان مع فرض منع التجول ومنح اذونات للتحرك عبر المنصة الخاصة (LBCI)

Lebanon 24
26-03-2021 | 18:10
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