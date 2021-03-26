11
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا - الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
26-03-2021
|
18:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت محلة بصاليم والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت محلة بصاليم والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير
27/03/2021 00:44:29
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث تصادم بين 4 سيارات محلة انفاق المطار باتجاه خلدة -الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حادث تصادم بين 4 سيارات محلة انفاق المطار باتجاه خلدة -الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
27/03/2021 00:44:29
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير
27/03/2021 00:44:29
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الجية باتجاه الناعمة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على معالجة الازدحام المروري في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الجية باتجاه الناعمة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على معالجة الازدحام المروري في المحلة
27/03/2021 00:44:29
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
Lebanon 24
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
07:00 | 2021-03-26
26/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
09:00 | 2021-03-26
26/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
21:25 | 2021-03-26
26/03/2021 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القاتل الصامت" ينتشر.. مرض غامض يثير الرعب في هذه الدولة
Lebanon 24
"القاتل الصامت" ينتشر.. مرض غامض يثير الرعب في هذه الدولة
08:20 | 2021-03-26
26/03/2021 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
15:53 | 2021-03-26
26/03/2021 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:16 | 2021-03-27
النائب العام المصري يأمر بحزمة إجراءات في تحقيقات حادث سوهاج
00:05 | 2021-03-27
5 قتلى في بنغلادش خلال احتجاجات على زيارة رئيس وزراء الهند
23:15 | 2021-03-26
"نيويورك تايمز" عن تقرير استخباري أمريكي: طالبان قد تسيطر على أفغانستان خلال عامين إذا انسحبت واشنطن (الجزيرة)
22:55 | 2021-03-26
بايدن دعا نظيريه الروسي والصيني للمشاركة في قمة افتراضية حول المناخ
22:41 | 2021-03-26
بايدن: نملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول ونبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس
22:40 | 2021-03-26
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام الآليّات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهّزة بسلاسل معدنية حالياً
فيديو
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كوالكوم" تطوّر منصات ألعاب تنافس "Nintendo Switch" (فيديو)
Lebanon 24
"كوالكوم" تطوّر منصات ألعاب تنافس "Nintendo Switch" (فيديو)
21:00 | 2021-03-26
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
Lebanon 24
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
10:30 | 2021-03-26
27/03/2021 00:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact