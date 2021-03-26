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الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان: نحن ملتزمون بتعهداتنا وعلى واشنطن الالتزام بتعهداتها

Lebanon 24
26-03-2021 | 20:45
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