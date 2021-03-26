رئيس الكتائب سامي الجميّل عبر فيسبوك: كفى تخبيص بموضوع له علاقة بحياة الناس وانتم مسؤولون عن حياة كل من يموت على ابواب المستشفيات بقرارات لا معنى لها

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