أخبار عاجلة

رئيس الكتائب سامي الجميّل عبر فيسبوك: كفى تخبيص بموضوع له علاقة بحياة الناس وانتم مسؤولون عن حياة كل من يموت على ابواب المستشفيات بقرارات لا معنى لها

Lebanon 24
26-03-2021 | 20:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل برفقة نائب الرئيس سليم الصايغ يلتقيان الراعي في بكركي
lebanon 24
27/03/2021 00:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: اطلب من الجميع الوقاية والالتزام بكل الاجراءات الوقائية من أجل عائلاتنا واحبائنا لان هذا الوباء لا يميّز
lebanon 24
27/03/2021 00:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: لتشكيل حكومة مستقلة تبدأ التفاوض مع صندوق النقد وتضبط الحدود فالبلد متوقف والناس متروكين على مصيرهم يموتون من الجوع ويفكرون بالمحاصصة
lebanon 24
27/03/2021 00:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
27/03/2021 00:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:16 | 2021-03-27
00:05 | 2021-03-27
23:15 | 2021-03-26
22:55 | 2021-03-26
22:41 | 2021-03-26
22:40 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website