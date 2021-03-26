الحريري عبر تويتر: نتقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق باحر التعازي بضحايا اصطدام قطارين في سوهاج ، سائلين الله عز وجل ان يحمي مصر وان يمن على المصابين بالسلامة

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