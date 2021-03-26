أخبار عاجلة

بايدن: نملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول ونبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس

Lebanon 24
26-03-2021 | 22:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نتابع حادث السفينة الجانحة في قناة السويس ومستعدون لتقديم المساعدة
lebanon 24
27/03/2021 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المواصلات والبنى التحتية التركي يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لحل مشكلة السفينة العالقة في قناة السويس
lebanon 24
27/03/2021 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تعويضات بملايين الدولارات: بعد أزمة "سفينة قناة السويس".. هذا ما ستفعله شركات التأمين
lebanon 24
27/03/2021 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
باخرة قناة السويس لم تتحرّك بعد.. ما هو الحلّ لتعويمها؟
lebanon 24
27/03/2021 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:16 | 2021-03-27
00:05 | 2021-03-27
23:15 | 2021-03-26
22:55 | 2021-03-26
22:40 | 2021-03-26
22:30 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website