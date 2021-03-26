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"نيويورك تايمز" عن تقرير استخباري أمريكي: طالبان قد تسيطر على أفغانستان خلال عامين إذا انسحبت واشنطن (الجزيرة)

Lebanon 24
26-03-2021 | 23:15
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