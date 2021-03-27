أخبار عاجلة

5 قتلى في بنغلادش خلال احتجاجات على زيارة رئيس وزراء الهند

Lebanon 24
27-03-2021 | 00:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هادي حبيش للـmtv: وليد جنبلاط طرح على الرئيس عون خلال زيارته إلى بعبدا التسوية بمعنى الاتفاق بين الأطراف للذهاب إلى التأليف وليس قبول سعد الحريري بالشروط وتراجعه عن موقفه
lebanon 24
27/03/2021 00:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلاله على صحته
lebanon 24
27/03/2021 00:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه ومنحه وسام الارز الوطني تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والامم المتحدة خلال وجوده في لبنان
lebanon 24
27/03/2021 00:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن عن تطلعه لتعميق العلاقات بين البلدين
lebanon 24
27/03/2021 00:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:16 | 2021-03-27
23:15 | 2021-03-26
22:55 | 2021-03-26
22:41 | 2021-03-26
22:40 | 2021-03-26
22:30 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website