كنعان من بكركي: للبطريرك مواقف ومبادرات في هذه الفترة العصيبة بهدف انقاذ لبنان واخراجه من الازمة بالتعاون مع جميع الاطراف من دون ان يتبنى اي موقف من المواقف السياسية المطروحة

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