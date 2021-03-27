إبراهيم كنعان من بكركي: للبطريرك مواقف ومبادرات في هذه الفترة العصيبة بهدف إنقاذ لبنان وإخراجه من الأزمة بالتعاون مع جميع الأطراف من دون أن يتبنى أي موقف من المواقف السياسية المطروحة

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