أخبار عاجلة

إبراهيم كنعان من بكركي: للبطريرك مواقف ومبادرات في هذه الفترة العصيبة بهدف إنقاذ لبنان وإخراجه من الأزمة بالتعاون مع جميع الأطراف من دون أن يتبنى أي موقف من المواقف السياسية المطروحة

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كنعان من بكركي: للبطريرك مواقف ومبادرات في هذه الفترة العصيبة بهدف انقاذ لبنان واخراجه من الازمة بالتعاون مع جميع الاطراف من دون ان يتبنى اي موقف من المواقف السياسية المطروحة
lebanon 24
27/03/2021 14:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الوطنية: أوضحنا للبطريرك الراعي مواقفنا التاريخية ونشكره على موقفه بتحييد لبنان
lebanon 24
27/03/2021 14:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومات السابقون: نبدي أسفنا واستغرابنا من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن الاطار المألوف واللياقات والاعراف في تشكيل الحكومات في لبنان وتجاوز الرئيس عون لأحكام الدستور وكأن المقصود إحراج الحريري لإخراجه
lebanon 24
27/03/2021 14:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل من بكركي: لبنان رهينة بيد السلاح وهذه المنظومة السياسية وعلينا تحييده عن الصراعات وندعم مبادرة الراعي لمنع دخول لبنان في المحاور
lebanon 24
27/03/2021 14:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:58 | 2021-03-27
13:54 | 2021-03-27
13:52 | 2021-03-27
13:46 | 2021-03-27
13:44 | 2021-03-27
13:37 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website