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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء المصري: نحرص على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس لأنها ممر تجاري يهم العالم كله
Lebanon 24
27-03-2021
|
12:29
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