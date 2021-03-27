أخبار عاجلة

رئيس الوزراء المصري: نحرص على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس لأنها ممر تجاري يهم العالم كله

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء المصري يؤكد العمل على إعادة الحركة بأسرع وقت لـقناة_السويس
lebanon 24
27/03/2021 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة قناة السويس تؤكد انتظام حركة الملاحة في القناة من خلال المجرى الأصلي بعد جنوح سفينة
lebanon 24
27/03/2021 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون يدعم جهود مصر لعودة الملاحة في قناة السويس
lebanon 24
27/03/2021 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري: الاستعانة بخبرات دولية للمساعدة بقضية جنوح السفينة
lebanon 24
27/03/2021 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:58 | 2021-03-27
13:54 | 2021-03-27
13:52 | 2021-03-27
13:46 | 2021-03-27
13:44 | 2021-03-27
13:37 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website