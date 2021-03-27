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24 مليون شخص يخضعون لحظر التجول في العاصمة الفلبينية مانيلا وضواحيها

Lebanon 24
27-03-2021 | 13:08
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