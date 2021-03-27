معلومات للـLBCI: السفير السعودي اشار من المختارة الى اننا نقف أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد أننا مع عروبة لبنان ونحن كنّا وسنبقى عرَبًا مسيحيين ومسلمين

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