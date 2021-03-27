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"الوطني الحر": نرفض إعطاء الرئيس المكلّف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد.

Lebanon 24
27-03-2021 | 13:52
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