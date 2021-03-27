أخبار عاجلة

رئيس هيئة قناة السويس: الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة

Lebanon 24
27-03-2021 | 15:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الطائرات لن تكون قادرة على رفع الحاويات من السفينة الجانحة
lebanon 24
27/03/2021 23:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس: لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح ولكنها لم تفعل ذلك بعد
lebanon 24
27/03/2021 23:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة قناة السويس: 9 قاطرات بدأت مناورات قطر السفينة العالقة في القناة
lebanon 24
27/03/2021 23:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة قناة السويس: استئناف محاولات قطر السفينة العالقة في القناة
lebanon 24
27/03/2021 23:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:38 | 2021-03-27
23:26 | 2021-03-27
23:26 | 2021-03-27
22:37 | 2021-03-27
22:25 | 2021-03-27
22:18 | 2021-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website