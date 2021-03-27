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ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة إلى 18 شخصاً

Lebanon 24
27-03-2021 | 20:03
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