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البطريرك الراعي في قداس الشعانين: ليت المسؤولين لدينا يسمعون لصوت الله وصوت الشعب الذي هو مصدر سلطتهم وشرعيتهم
Lebanon 24
28-03-2021
|
10:35
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