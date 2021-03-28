البطريرك الراعي في قداس الشعانين: نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل لبنان إلى هذه الحالة المأسوية ولم يكن هذا الصرح مؤيداً يوماً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ شعبه

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