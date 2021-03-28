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البطريرك الراعي: لم يكن هذا الصرح البطريركي يوماً مؤيداً لسلطة ومجموعات تُعرقل الدستور وتُفضّل مصلحتها الشخصية على سيادة واستقلال لبنان

Lebanon 24
28-03-2021 | 10:39
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