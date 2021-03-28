وزير الصحة للـ"LBCI": كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى البلد

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