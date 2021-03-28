أخبار عاجلة

وزير الصحة للـ"LBCI": كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى البلد

Lebanon 24
28-03-2021 | 10:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أبيض لـLBCI: الشرط المطلوب للقاحات هو مرورها بدراسة علمية وفي لبنان لدينا لجنة علمية تتأكد من أن اللقاحات الواصلة إلى البلد مُعترف بها من منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
29/03/2021 04:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان لـLBCI: الوضع صعب وخطير والعمل على مستوى البلديات بات اليوم أقوى وإذا استمرينا بالاغلاق والتزم المواطنون بالاجراءات فيمكن خفض عدد من يحتاج للدخول إلى المستفشى
lebanon 24
29/03/2021 04:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة يصحح ما نقل عنه بشأن اللقاحين الروسي والصيني
lebanon 24
29/03/2021 04:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: عدم المساواة بتوزيع اللقاحات أصبح بشعا
lebanon 24
29/03/2021 04:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:25 | 2021-03-29
02:24 | 2021-03-29
02:19 | 2021-03-29
02:06 | 2021-03-29
01:37 | 2021-03-29
01:08 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website