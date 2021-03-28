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تحليق مكثف لطيران الإستطلاع التابع للقوات الجوية في الجيش على علو متوسط ضمن محافظة عكار و على الحدود الفاصلة بين عكار و الهرمل

Lebanon 24
28-03-2021 | 13:10
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