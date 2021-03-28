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وزير الري المصري يؤكد دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة

Lebanon 24
28-03-2021 | 13:45
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