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العريضي: عون قال في الجلسة مع جنبلاط أنه لا يريد الثلث المعطل ونحن نتعاطى مع رئيس جمهورية من المفترض أنه يحفظ موقعه

Lebanon 24
28-03-2021 | 15:17
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يجري تداول طرح في الإليزيه يقضي بأن يسمي الفرنسيون وزيري العدل والداخلية لتخطي المشكلة بين عون والحريري الا أن العقبة الأساس تبقى على حالها وهي تمسك رئيس الجمهورية وفريقه متمثلا برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالثلث المعطل (الجديد)
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