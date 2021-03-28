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الرئيس المصري يتلقى اتصالاً من نظيره الفرنسي بحثا خلاله ملفي ليبيا وسد النهضة

Lebanon 24
28-03-2021 | 18:06
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