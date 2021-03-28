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جعجع: جربنا في السنوات الأربع الأولى من العهد طرح وزراء لنا وتم التعامل مع الأمر على أننا نعترض على كل شيء وكأننا ديكور

Lebanon 24
28-03-2021 | 21:51
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