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جعجع: بحكم موقعي أنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية ولكن ليس هذا شغلي الشاغل

Lebanon 24
28-03-2021 | 22:08
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29/03/2021 04:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لا أقدر أن أكون ضد سلاح حزب الله ثم أصوّت مع مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وحان الوقت ان نقرن الكلام بالفعل
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29/03/2021 04:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في الرئاسة: النص الذي وزعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً
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29/03/2021 04:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: من المؤسف ان يصدر عن الحريري منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية
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29/03/2021 04:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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