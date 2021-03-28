جعجع: هل عرف الآن السيد نصرالله أن الاخصائيين لا يمكنهم ان يقوموا بالمهمة؟ خلال 50 سنة كانت حكومات لبنان تكنوسياسية فإلى أين أوصلتنا؟

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