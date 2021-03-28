أخبار عاجلة

جعجع: أكثر من أضر المسيحيين في لبنان هو التيار الوطني الحر

Lebanon 24
28-03-2021 | 22:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وفد "التيار الوطني الحر" من بكركي: بحثنا مع غبطة البطريرك موضوع تشكيل حكومة قادرة بتركيبتها وبرنامجها على تحقيق الإصلاح المطلوب واكتساب ثقة اللبنانيين قبل كل شيء
lebanon 24
29/03/2021 04:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "التيار الوطني الحر" من بكركي: أبلغنا غبطة البطريرك استعداد التيار الوطني الحر للبحث والمساعدة في أي طرح يعزز هذه الأهداف على قاعدة الحوار الشامل بين اللبنانيين
lebanon 24
29/03/2021 04:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله لـmtv: التيار الوطني الحر يفتح جبهات على كل الفرقاء عندما يكون في مأزق سياسي وهو وصل الى فشل كامل وورّط لبنان بعزلة كاملة
lebanon 24
29/03/2021 04:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: نصيحة للحريري فليحكموا هم بالواجهة التيار الوطني الحر ومن الخلف حزب الله ولم يبق شيء لا في البحر ولا الجو ولا الحدود البرية وقائد الحرس الصاروخي في إيران قال سندافع عن نفسنا من لبنان وسوريا فأصبحنا منصة صواريخ وجواب السيد نصر الله كان خجولا
lebanon 24
29/03/2021 04:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:25 | 2021-03-29
02:24 | 2021-03-29
02:19 | 2021-03-29
02:06 | 2021-03-29
01:37 | 2021-03-29
01:08 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website