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كنعان في الجلسة التشريعية: على الحكومة تصريف الأعمال لا إيقاف الأعمال وعليها الاجتماع استثنائياً لأخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس تدفع الثمن

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:34
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