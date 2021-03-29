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الرئيس عون استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد وطالب الأسمر بالإسراع في بدء التدقيق المالي الجنائي وتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:34
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