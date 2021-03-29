الرئيس عون استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد وطالب الأسمر بالإسراع في بدء التدقيق المالي الجنائي وتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24