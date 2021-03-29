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أبو الحسن من مجلس النواب: "اللقاء الديمقراطي" يجدد موقفه بالتأكيد على ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:38
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