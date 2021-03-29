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إيلي الفرزلي من الجلسة العامة: إذا لم يتم تشكيل حكومة خلال شهرين معظم النواب لن يوافقوا بعد الآن على أي سلفة ممّا سيعرّض كل لبنان للعتمة

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:47
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